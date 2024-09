'Olhar Film Festival' celebra diversidade e criatividade no cinema independente da Amazônia

Até o dia 30 de setembro, Belém será palco de um dos maiores eventos de cinema independente do Pará, o ‘Olhar Film Festival’. O evento, que promete reunir cineastas e amantes da sétima arte de toda a região metropolitana da capital paraense, vai celebrar a diversidade e a criatividade cinematográfica.

Com uma minuciosa curadoria, o ‘Olhar Film Festival’ se destaca ao exibir tanto obras regionais quanto internacionais, com especial ênfase nas produções amazônicas, elevando as produções paraenses ao nível das grandes produções mundiais, destacando seu valor e importância no cenário global.

A programação inclui uma variedade de longas e curtas-metragens de diferentes gêneros, desde dramas comoventes a documentários inovadores, passando por animações e filmes experimentais. O público do festival também poder desfrutar de exibições exclusivas de filmes raros e clássicos restaurados do acervo do Centro Técnico do Audiovisual do Ministério da Cultura, proporcionando uma experiência única e nostálgica ao público.

O Olhar Film Festival, que surgiu em 2021 com uma edição online, tem evoluído e ampliado seu alcance a cada ano. "Começamos bem pequenos, mas depois fizemos edições um pouco maiores, uma em Santarém, onde moro, e outra em Castanhal, ambas no ano passado", lembra Victor Rosalino Ferreira, diretor do festival. O prêmio tem uma categoria que premia só filmes amazônidas e que contempla produções que retratam a realidade e cultura amazônicas, tanto de cineastas locais quanto de renome internacional. "Temos o Grande Prêmio Olhar, o principal prêmio do festival, e é bacana ver que tanto o cinema indígena quanto grandes cineastas paraenses estão concorrendo lado a lado", acrescenta ele.

As exibições das produções no festival são totalmente gratuitas e abertas a todos os públicos. As sessões contam com legendas descritivas, LIBRAS e espaços adaptados para pessoas com deficiência (PCDs). "O público não paga nada para assistir e ainda ganha adesivos. Também é gratuito para inscrever as produções de filmes no festival, que neste ano já encerraram, então já fica o convite para o próximo festival", ressalta.

Por meio de sessões de perguntas e respostas e também de mesas-redondas, os participantes terão a oportunidade de interagir com os cineastas do Festival e com a presença de diretores de várias regiões do Brasil, como Rondônia.

Para Victor, o fortalecimento da comunidade cinematográfica é um dos grandes propósitos do 'Olhar Film Festival'. "Mais do que apenas exibir filmes, queremos nos conhecer, trocar ideias e crescer juntos. É fundamental que quem faz cinema na Amazônia e no Brasil se conecte para que possamos evoluir", afirma.

Com uma programação diversificada, exibições espalhadas pela cidade e uma missão de democratizar o acesso ao cinema, o Olhar Film Festival segue crescendo e fortalecendo o cinema amazônico e nacional. "Fica o convite para todos participarem e prestigiarem esse evento que valoriza tanto o cinema local quanto o internacional", finaliza o diretor.

Para mais informações sobre a programação completa, acesse olharfilmfestival.com.br e siga o festival nas redes sociais: @olharfilmfestival.

Destaques do Festival:

Mostra Competitiva Regional: Filmes de vários estados da Amazônia competem pelo prestigiado ‘Prêmio Olhar’, o mais importante do festival.

Mostra Competitiva Nacional: Com a celebração da parceria com o Centro Técnico do Audiovisual, será concedido um prêmio ao melhor filme nacional exibido nesta edição.

Mostra Competitiva Internacional: Produções de diversos países competem por uma premiação em dinheiro, prometendo encantar o público com sua diversidade cultural e originalidade.

Confira as datas e locais das exibições:

22/09: Icoaraci - 19h às 22h

24/09: Ghetto Hub - 18h às 22h

26, 27 e 28/09: Líbero Luxardo - 15h às 18h

30/09: SESC Ver-o-Peso - 15h às 21h