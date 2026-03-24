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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (24/03)?

O filme “Um Laço de Amor" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Um Laço de Amor" é o filme de hoje (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (24/03), às 15h25, o filme "Um Laço de Amor", dirigido por Marc Webb e interpretado por Chris Evans, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Mckenna Grace e Octavia Spencer. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Um Laço de Amor"?

Frank Adler (Chris Evans), um homem solteiro, é responsável por criar a sobrinha Mary (Mckenna Grace) após a morte da irmã. Aos sete anos, as habilidades da menina em matemática se destacam. Os planos do tio para a garotinha prodígio são uma vida escolar normal, como qualquer outra. Entretanto, Evelyn (Lindsay Duncan), mãe de Frank, deseja um futuro diferente para a neta, o que pode afetar a relação entre tio e sobrinha.

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Veja o trailer do filme “Um Laço de Amor"

Informações do filme “Um Laço de Amor"

Título original: Gifted
Classificação: 12 anos
Duração: 1h41min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Drama
Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

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