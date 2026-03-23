Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

O ator Lucas Malvacini foi hospitalizado na Indonésia após sofrer uma reação alérgica provocada por ácaros. O episódio foi relatado pelo próprio artista nas redes sociais nesta segunda-feira (23).

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Segundo Malvacini, a situação começou após uma ida a um restaurante, onde ele utilizou uma cadeira de palha. De acordo com o relato, os ácaros estariam escondidos no material. Ainda no local, o ator começou a sentir coceira na perna, que se intensificou horas depois.

“Esses bichinhos me comeram vivo, me picaram inteiro. Estava sentindo uma coceira na perna enquanto estava no restaurante. Quando levantei para ver o que era, vieram um monte deles, que se esconderam nas tranças da palha”, contou.

O ator afirmou que, cerca de cinco horas após o contato, a reação se agravou, com coceira intensa, inflamação e urticária. A situação foi percebida inicialmente por sua esposa, Anna Laura Wolff, que notou a vermelhidão na parte posterior da perna.

Lucas procurou atendimento médico e precisou ser hospitalizado. O tratamento incluiu a aplicação de soro com corticoide na veia, além de outras medicações para controlar a reação alérgica.

Em entrevista à revista Quem, o ator explicou que o episódio ocorreu na última semana, mas decidiu compartilhar com os seguidores apenas agora.