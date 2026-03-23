Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

Lucas Malvacini apresentou coceira intensa, inflamação e urticária após o episódio

O Liberal
fonte

Lucas Malvacini conta que foi 'picado inteiro' por ácaros e precisou de atendimento médico (Reprodução/ Redes sociais)

O ator Lucas Malvacini foi hospitalizado na Indonésia após sofrer uma reação alérgica provocada por ácaros. O episódio foi relatado pelo próprio artista nas redes sociais nesta segunda-feira (23).

VEJA MAIS

image Médica alerta para riscos e cuidados com ácaros em travesseiros e colchões
Invisíveis a olho nu, os ácaros podem causar grandes danos a saúde, principalmente de pessoas que já possuem alergias

image Congelar ursinho de pelúcia pode aliviar alergias; saiba como o truque funciona
Dica do congelador ajuda a eliminar ácaros escondidos em brinquedos e pode aliviar sintomas de rinite alérgica, como espirros, coriza e nariz entupido

image Alergia começa em casa: especialistas alertam para cuidados com o ambiente doméstico
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% da população mundial sofre com algum tipo de alergia

Segundo Malvacini, a situação começou após uma ida a um restaurante, onde ele utilizou uma cadeira de palha. De acordo com o relato, os ácaros estariam escondidos no material. Ainda no local, o ator começou a sentir coceira na perna, que se intensificou horas depois.

“Esses bichinhos me comeram vivo, me picaram inteiro. Estava sentindo uma coceira na perna enquanto estava no restaurante. Quando levantei para ver o que era, vieram um monte deles, que se esconderam nas tranças da palha”, contou.

O ator afirmou que, cerca de cinco horas após o contato, a reação se agravou, com coceira intensa, inflamação e urticária. A situação foi percebida inicialmente por sua esposa, Anna Laura Wolff, que notou a vermelhidão na parte posterior da perna.

Lucas procurou atendimento médico e precisou ser hospitalizado. O tratamento incluiu a aplicação de soro com corticoide na veia, além de outras medicações para controlar a reação alérgica.

Em entrevista à revista Quem, o ator explicou que o episódio ocorreu na última semana, mas decidiu compartilhar com os seguidores apenas agora. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

celebridades

lucas malvacini
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Jessie J vai ao hospital após bater a cabeça durante turnê na China

Episódio acontece meses após cantora enfrentar problemas de saúde em 2025

23.03.26 14h57

FAMOSOS

Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

Lucas Malvacini apresentou coceira intensa, inflamação e urticária após o episódio

23.03.26 14h41

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

ARTE

Coletivo de Artes Evoé lança projeto de teatro itinerante com apresentações gratuitas no sul do Pará

Com foco no desenvolvimento social através da arte o grupo inicia circulação por cidades paraenses com elenco jovem e talentoso

23.03.26 12h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação

Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta

23.03.26 8h03

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

HEREDITÁRIO

Atriz e humorista Luisa Perissé transforma rótulo de nepobaby em fenômeno de audiência no Nepograma

A artista que viralizou com o hit Trap do Trepa Trepa agora mergulha nos bastidores das famílias de celebridades em entrevistas leves e bem-humoradas

23.03.26 8h00

DORES

Com ajuda de Nando Reis, Giulia Costa fala sobre alcoolismo do pai Marcos Paulo em podcast

Diálogo aberto e sem tabus marca a trajetória de Flávia Alessandra e Giulia Costa no comando do projeto

23.03.26 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda