Congelar ursinho de pelúcia pode aliviar alergias; saiba como o truque funciona

Uma dica inusitada vem chamando atenção nas redes sociais: colocar bichos de pelúcia no congelador pode ajudar no combate à rinite e outras alergias respiratórias. O truque, apesar de parecer estranho à primeira vista, é simples, eficaz e tem explicação científica.

Os ursinhos de pelúcia, por mais fofos que sejam, costumam acumular ácaros, pequenos organismos invisíveis a olho nu que provocam sintomas como espirros, coriza, nariz entupido e coceira nos olhos. Durante o tempo seco ou em mudanças de temperatura, esses sintomas tendem a se intensificar.

A recomendação dos especialistas é colocar a pelúcia dentro de um saco plástico bem fechado e deixá-la no freezer por 24 horas a -18 °C. O frio extremo elimina os ácaros vivos e impede que eles continuem se multiplicando no tecido do brinquedo.

Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), a rinite alérgica afeta entre 10% e 25% da população mundial, e manter o ambiente limpo e livre desses micro-organismos é fundamental. Os brinquedos de pano são grandes vilões — especialmente se ficam na cama ou próximos ao rosto.

Para quem não consegue abrir mão das pelúcias, o congelamento periódico é uma saída prática e pode repetir o processo a cada 15 ou 30 dias. Lavar nem sempre é suficiente, e se o tecido não for bem seco, a umidade pode favorecer ainda mais a proliferação de ácaros.

O ideal, no entanto, é evitar pelúcias no quarto de pessoas alérgicas. Mas se isso não for possível, o truque do congelador pode garantir um alívio significativo e até evitar crises mais fortes.

@amandaentrefraldas Mamães, já pensaram em dar um “choque de geladeira” nas pelúcias do bebê? 🥶 PAP: Coloque as pelúcias em um saco plástico limpo e bem fechado. Deixe no congelador por pelo menos 24h. Retire, bata levemente para remover resíduos e deixe secar. Me conta nos comentários: você já testou essa técnica? SEO: congelamento de pelúcias, matar ácaros, higienização de brinquedos, cuidados com bebê, limpeza de naninhas ♬ som original - amandaentrefraldas