Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (20)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (20/02), às 15h25, o filme "Garota da Vitrine", dirigido por Anand Tucker e interpretado por Bridgette Wilson, Claire Danes, Jason Schwartzman e Steve Martin. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

A jovem Mirabelle (Claire Danes) trabalha na seção de luvas da Saks Fith Avenue, em Beverly Hills. Além de vendedora, Mirebelle também é artista e luta para se manter, com o cartão de crédito no limite e empréstimos do banco. Ao encontrar Ray Porter (Steve Martins), um homem bem mais velho, ela se apaixona. Os problemas financeiros de Mirabelle ficam no passado e sua vida muda drasticamente. Mas, quando tudo parece ter se acertado, a jovem começa a ser assediada por Jeremy (Jason Schwartzmann), um músico recém-formado.

Informações do filme

Título original: Shopgirl

Classificação: 12 anos

Duração: 1h56min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Romance, Comédia

Lançamento: 2005