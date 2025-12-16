Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (16/12)?
O filme "O Caçador E A Rainha Do Gelo" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (16/12), às 15h25, o filme "O Caçador e a Rainha do Gelo", dirigido por Cedric Nicolas-Troyan e estrelado por Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain. Confira a sinopse
Qual é a sinopse do filme "O Caçador e a Rainha do Gelo"?
Freya é a irmã boa da toda-poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado – se torna a Rainha do Gelo –, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e abdicar de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik e Sara, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi “traída”, no entanto, separa os dois. Paralelamente, o poderoso espelho mágico é dado como desaparecido. E será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova rainha.
Veja o trailer do filme "O Caçador e a Rainha do Gelo"
Informações do filme “O Caçador e a Rainha do Gelo"
Título original: The Huntsman: Winter's War
Classificação: 12 anos
Duração: 2h00min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: Fantasia, Ação
Lançamento: 2016
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
