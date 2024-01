Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (16/01), às 15h25, o filme "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2", dirigido por Chris Renaud e Jonathan Del Val e nas vozes de Eric Stonestreet, Harrison Ford, Jenny Slate, Kevin Hart, Lake Bell, Nick Kroll, Patton Oswalt e Tiffany Haddish. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Em Nova York, Max e Duke têm suas vidas transformadas após a chegada do novo filho de sua dona. No começo, o pequeno não agrada a dupla, já que precisam dividir a atenção. Aos poucos, o bebê logo conquista Max e Duke. Max se torna um superprotetor da criança, o que lhe causa uma constante coceira. A dupla animal enfrenta uma realidade muito diferente do dia a dia quando a família decide passar uns dias em uma fazenda. Gigi e Bola de Neve, por outro lado, tentam salvar um tigre das mãos de um terrível dono de circo.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Pets 2

Classificação: Livre

Duração: 1h26min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Animação, Comédia, Aventura

Lançamento: 2019