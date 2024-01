Alec Musser, de 'Gente Grande', morre aos 50 anos

O ator e modelo Alec Musser, conhecido por sua participação no filme “Gente Grande” (2010), morreu, aos 50 anos. A confirmação de seu falecimento foi confirmado pela esposa dele, Paige Press, em uma publicação em rede social.

“Descanse em paz, amor da minha vida”, escreveu Paige na postagem, sem revelar a causa da morte. “Eu nunca vou parar de te amar. O meu coração está partido. Hoje é o pior dia da minha vida. Nós éramos tão felizes", a esposa de Alec

Além do sucesso em Gente Grande, onde ele interpretava um personagem “bonitão”, mas de voz fina, Musser também teve participações na novela "All My Children" entre 2005 e 2007 e na série "Desperate Housewives" em 2011.

A morte do ator foi lamentada pelo ator e diretor Adam Sandler, que também atuou no filme “Gente Grande”, junto com Musser.

"Eu amava esse cara. Não consigo acreditar que ele morreu. Um cara tão maravilhoso e engraçado", escreveu Sandler no Instagram.