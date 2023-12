Morre aos 80 anos o ator Richard Romanus, conhecido por papéis em clássicos do cinema e da TV

A notícia do falecimento do renomado ator norte-americano Richard Romanus, aos 80 anos, foi revelada por um depoimento do filho, Robert Romanus, ao site The Hollywood Reporter. O artista, reconhecido por sua atuação em clássicos do cinema e da televisão, deixou um legado marcante em sua carreira.

Entre os destaques de sua filmografia está o papel no policial "Caminhos Perigosos" (1973), dirigido pelo cineasta Martin Scorsese. Além disso, Romanus marcou presença na animação "Heavy Metal - Universo em Fantasia" (1981) e na icônica série "Família Soprano", onde interpretou Richard La Penna, marido da Dra. Jennifer Melfi, psiquiatra de Tony Soprano.

A causa da morte não foi revelada pela família, que informou que os últimos momentos do ator foram vividos em um hospital na cidade grega de Volos. Em "Caminhos Perigosos", Romanus contracenou com jovens talentos como Robert De Niro e Harvey Keitel.

Ator se casou duas vezes e deixa um filho

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o artista também deixou sua marca em diversas séries, com participações notáveis em produções como "Foul Play' e "Strike Force". Entre suas breves aparições, destacam-se séries como "Missão: Impossível", 'Esquadrão Classe A' e 'MacGyver'.

Richard Romanus teve uma vida pessoal marcada por dois casamentos. O primeiro, com a atriz Tina Romanus, durou de 1967 a 1975, resultando em seu único filho. Posteriormente, ele se casou com a figurinista Anthea Sylbert, em 1985.