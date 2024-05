Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (14/05), às 15h25, o filme "Os Pinguins do Papai", dirigido por Mark Waters e interpretado por Jim Carrey, Carla Gugino, Madeline Carroll, Ophelia Lovibond, Angela Lansbury e Maxwell Perry Cotton. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Tom Popper (Jim Carrey) trabalha em uma empresa que constrói edifícios modernos e, por isso, ele se torna especialista em comprar prédios antigos para serem demolidos. Com o desejo de ser sócio da empresa, ele deve cumprir uma grande missão: convencer a dona de um restaurante tradicional no centro de Nova York a vender o imóvel. Entretanto, a senhora Van Gundy (Angela Lansbury) não está disposta a se desfazer do local e só aceita vendê-lo para alguém com princípios. Ao mesmo tempo, o pai de Popper, um homem aventureiro que rodou o mundo, morreu na Antártida. Em seu testamento, ele deixa um pinguim para o filho.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) O Encanto do Cinema Autoral em 'A Menina Silenciosa']]

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Mr. Popper's Penguins

Classificação: Livre

Duração: 1h34min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Família

Lançamento: 2011