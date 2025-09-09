Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (09/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (09/09), às 15h25, o filme de animação e comédia "Shrek Para Sempre", dirigido por Mike Mitchell e estrelado por Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Shrek Para Sempre"?

Shrek (Mike Myers) está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona (Cameron Diaz) e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltiskin (Walt Dohrm). Imediatamente Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro (Eddie Murphy) e o Gato de Botas (Antonio Bandera), seus melhores amigos.

Informações do filme "Shrek Para Sempre"

Título original: Shrek Forever After

Classificação: Livre

Duração: 1h33min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Animação, Família

Lançamento: 2010

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)