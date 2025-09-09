Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (09/09)?

O filme "Shrek Para Sempre" vai ao ar logo após a reprise da novela "História de Amor”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Shrek Para Sempre" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (08/09) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (09/09), às 15h25, o filme de animação e comédia "Shrek Para Sempre", dirigido por Mike Mitchell e estrelado por Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme  "Shrek Para Sempre"?

Shrek (Mike Myers) está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona (Cameron Diaz) e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltiskin (Walt Dohrm). Imediatamente Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro (Eddie Murphy) e o Gato de Botas (Antonio Bandera), seus melhores amigos.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Atriz paraense reproduz cena de 'Coringa' em passarela da Almirante Barroso, em Belém
Amanda Braga, idealizadora do projeto Reviva Remakes que recria cenas icônicas e inesquecíveis da TV e do cinema


image 'Star Wars': qual a ordem certa para assistir aos filmes e séries? Veja as possibilidades
No total, o universo criado por George Lucas possui 11 filmes e 12 séries. Os longas estão disponíveis na plataforma de streaming Disney+.

Veja o trailer  do filme "Shrek Para Sempre"

Informações do filme "Shrek Para Sempre"

Título original: Shrek Forever After
Classificação: Livre
Duração: 1h33min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Animação, Família
Lançamento: 2010

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

TELEVISÃO

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

06.08.25 15h47

TELEVISÃO

Paraense Marina Cabral é eliminada do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Eliminação ocorreu após desafio relâmpago de preparar sanduíche sofisticado em 25 minutos

01.08.25 8h56

TELEVISÃO

Quem são os famosos da nova ‘Dança dos Famosos'? Nomes já começaram a vazar na web; veja

Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense representam o Pará entre os coreógrafos da temporada

29.07.25 9h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

SURTOU?

VÍDEO: Cantor Silva causa polêmica ao atacar Virginia, Luísa Sonza e Serginho Groisman durante show

Declarações do cantor no Festival Vibrar viralizam nas redes; Silva também fez críticas à indústria musical, Paula Lavigne e agências de marketing

08.09.25 21h23

CULTURA

'Cartola Vive' mostra a essência do samba no Theatro da Paz

Ator Flávio Bauraqui apresentará o espetáculo nesta quarta (10) e na quinta (11), às 20h

09.09.25 8h00

CULTURA

Ronaldo Silva lança disco ‘Maquinista’ e celebra título de Mestre de Cultura do Pará

O espetáculo reúne músicas de quatro álbuns recentes lançados em plataformas digitais

09.09.25 8h00

EUA: policiais de Los Angeles encontram corpo dentro de carro de cantor famoso

09.09.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda