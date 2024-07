Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (02)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (02/07), às 15h25, o filme "Fúria de Titãs 2", dirigido por Jonathan Liebesman e interpretado por Toby Kebbell, Edgar Ramírez, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Rosamund Pike e Sam Worthington. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Após 10 anos dos acontecimentos de "Fúria de Titãs", o semideus Perseus (Sam Worthington) vive normalmente enquanto cria Hélio (John Bell), seu filho. Por falta de devoção dos humanos, os deuses estão enfraquecidos e isso faz com que Hades (Ralph Fiennes) e Ares (Édgar Ramírez) planejarem algo: a libertação de Cronos, pai de Hades, Zeus (Liam Neeson) e Poseidon (Danny Huston). Preso no tártaro, o deus do tempo pode ser solto com a prisão de Zeus. Quando Hades e Ares o capturam, Perseus vai salvá-lo.

Informações do filme

Título original: Clash of the Titans 2: Wrath of the Titans

Classificação: 12 anos

Duração: 1h39min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Aventura

Lançamento: 2012