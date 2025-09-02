Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (02/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (02/09), às 15h25, o filme "Mulheres ao Ataque", dirigido por Nick Cassavetes e interpretado por Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Mulheres ao Ataque"?

Mark (Nikolaj Coster-Waldau) é casado com Kate (Leslie Mann), mas mantém uma relação com Carly (Cameron Diaz) e Amber (Kate Upton). Quando Carly descobre que o namorado, na verdade, tem uma esposa, ela se une a Kate contra o homem infiel. Juntas, elas descobrem que Amber também está envolvida com Mark. De maneira improvável, elas se voltam contra ele e dão uma lição de moral.

VEJA MAIS

Veja o trailer do filme "Mulheres ao Ataque"

Informações do filme "Mulheres ao Ataque"

Título original: The Other Woman

Classificação: 10 anos

Duração: 1h49min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)