Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (02/09)?

O filme "Mulheres ao Ataque" vai ao ar logo após a reprise da novela "História de Amor”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Mulheres ao Ataque" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (02/09) (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (02/09), às 15h25, o filme "Mulheres ao Ataque", dirigido por Nick Cassavetes e interpretado por Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Mulheres ao Ataque"?

Mark (Nikolaj Coster-Waldau) é casado com Kate (Leslie Mann), mas mantém uma relação com Carly (Cameron Diaz) e Amber (Kate Upton). Quando Carly descobre que o namorado, na verdade, tem uma esposa, ela se une a Kate contra o homem infiel. Juntas, elas descobrem que Amber também está envolvida com Mark. De maneira improvável, elas se voltam contra ele e dão uma lição de moral.

Veja o trailer  do filme "Mulheres ao Ataque"

Informações do filme "Mulheres ao Ataque"

Título original: The Other Woman
Classificação: 10 anos
Duração: 1h49min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia, Romance
Lançamento: 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

