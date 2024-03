Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (8)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (08/03), às 15h25, o filme "Tô Ryca! 2", dirigido por Pedro Antônio Paes e interpretado por Samantha Schmütz, Evelyn Castro e Katiuscia Canoror. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Selminha (Samantha Schmütz) ficou rica e passou a comprar tudo do bom e do melhor, sem pensar as consequências. Mas logo sua fortuna é colocada em jogo quando uma estranha aparece e se diz a herdeira legítima do dinheiro. Com o mesmo sobrenome que Selminha, logo a mulher coloca a mão naquilo que não lhe pertence. Agora, a patrona do bairro Quintino volta às origens e precisa lutar para sobreviver no aperto, sem desamparar o local.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Tô Ryca! 2

Classificação: 12 anos

Duração: 1h42min

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: Comédia

Lançamento: 2022