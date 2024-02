Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (16/02), às 15h25, o filme "Peter Pan - Viagem à Terra do Nunca", dirigido por Joe Wright e interpretado por Levi Miller, Garrett Hedlund e Hugh Jackman. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O pequeno Peter (Levi Miller) tem apenas 12 anos e vive em um orfanato de Londres, Inglaterra. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele e outras crianças são sequestradas por um grupo de piratas em um navio voador. Perseguidos por caças do exército britânico, Peter, as crianças e os piratas fogem para a Terra do Nunca, um lugar distante e mágico que vive sob a escravidão do capitão Barba Negra (Hugh Jackman). Famoso por escravizar crianças e adultos, Barba Negra deseja encontrar pixum, uma pedra com concentração de pó de fada. Peter, no garimpo, conhece Jamer Hook (Garreth Hedlund), um homem que planeja fugir dali.

Informações do filme

Título original: Pan

Classificação: 10 anos

Duração: 1h51min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Aventura

Lançamento: 2015