Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (15/10), às 15h25, o filme "Na Hora da Virada", dirigido por Sanaa Lathan e interpretado por Jamila C. Gray, Method Man e Mike Epps. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Bri (Jamila C. Gray) é filha de uma lenda do hip-hop underground que morreu pouco antes de atingir o sucesso e, por isso, tem grandes expectativas para alcançar. Entretanto, o caminho é difícil, já que ela é rotulada de problemática e passa por uma crise financeira. Na primeira música que produz, Bri despeja toda sua raiva e frustração, e logo viraliza pelos motivos errados. O sucesso para ela não é apenas um desejo, é uma necessidade - mesmo que Bri seja rotulada pelo público de forma equivocada.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: On the Come Up

Classificação: 14 anos

Duração: 1h55min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Musical, Comédia

Lançamento: 2022