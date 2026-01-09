Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (09/01)?

O filme “Um Laço de Amor" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Um Laço de Amor" é o filme de hoje (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (09/01), às 15h25, o filme "Um Laço de Amor", dirigido por Marc Webb e interpretado por Chris Evans, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Mckenna Grace e Octavia Spencer. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Um Laço de Amor"?

Frank Adler (Chris Evans), um homem solteiro, é responsável por criar a sobrinha Mary (Mckenna Grace) após a morte da irmã. Aos sete anos, as habilidades da menina em matemática se destacam. Os planos do tio para a garotinha prodígio são uma vida escolar normal, como qualquer outra. Entretanto, Evelyn (Lindsay Duncan), mãe de Frank, deseja um futuro diferente para a neta, o que pode afetar a relação entre tio e sobrinha.



image Prêmios de Wagner Moura: saiba em quais outras premiações o ator já se destacou
A expectativa segue alta para o Oscar, a principal premiação do cinema mundial


image 'O Agente Secreto' vence Critics Choice de Melhor Filme de Língua Estrangeira
Longa de Kleber Mendonça Filho também concorre na categoria de Melhor Ator com Wagner Moura

Veja o trailer do filme “Um Laço de Amor"

Informações do filme “Um Laço de Amor"

Título original: Gifted
Classificação: 12 anos
Duração: 1h41min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Drama
Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
