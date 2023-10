Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (30)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (30/10), às 15h30, o filme "Minha Mãe É Uma Peça 2", dirigido por Cesar Rodrigues e interpretado por Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier e Luana Piovani, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Minha Mãe É Uma Peça 2"?

No filme “Minha Mãe É Uma Peça 2", Dona Hermínia agora é uma mulher rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. No entanto, a personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal Juliano e Marcelina sair de casa para terem suas independências. Para balancear, Garib, o primogênito que já desenvolveu a própria família, chega com o neto. Além da visita do filho, Hermínia receberá a visita da irmã Lucia Helena, a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York.

Veja o trailer do filme "Minha Mãe É Uma Peça 2"

Informações do filme

Título original: Minha Mãe É uma Peça 2

Duração: 1h36min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Lançamento: 22 de dezembro de 2016

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)