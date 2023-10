Ó Paí, Ó 2 chega aos cinemas no mês de novembro, anuncia distribuidora de filmes

A distribuidora de filmes brasileira H20 Films divulgou, nesta quarta-feira (18), que o filme “Ó Paí, Ó 2” vai estrear no dia 23 de novembro. O longa é uma continuação do primeiro, lançado há 16 anos. No filme, Lázaro Ramos volta ao Pelourinho dando vida ao cantor Roque. Além dele, Dira Paes, Érico Brás, Luciana Souza, Luis Miranda e Margareth Menezes estão no elenco.

VEJA MAIS

Filmado no Centro Histórico de Salvador, oenredo irá utilizar mais uma vez do humor e da música para acordar questões raciais e fazer denúncias da população pobre.

Neste novo filme, Roque (Lázaro) se prepara para lançar sua primeira música e está confiante que irá, finalmente, conseguir se tornar um cantor profissional. O cortiço de Dona Joana (Luciana Souza) continua agitado em meio a fofocas e confusões entre os novos moradores e vizinhos.

O enredo de “O Paí,Ó 2” traz os bastidores das preparações para a Festa de Iemanjá, uma das mais populares do calendário baiano.