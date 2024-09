Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (23)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (23/09), às 15h25, o filme "Lisbela e o Prisioneiro", dirigido por Guel Arraes e interpretado por Selton Mello, Débora Falabella e Marco Nanini. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

A jovem Lisbela (Débora Falabella) ama ir ao cinema e sonha com os galãs de Hollywood que vê nos filmes. Leléu (Selton Mello), por outro lado, é um malandro conquistador. Em meio às aventuras, ele chega à cidade da moça sonhadora e logo se apaixonam um pelo outro. O problema é que Lisbela está noiva. A nova paixão desperta dúvidas e problemas familiares, que conturbam a vida de Leléu e Lisbela. Além disso, Frederico (Marco Nanini), um matador, está atrás do malandro por ele ter se envolvido com Inaura (Virginia Cavendish), sua esposa.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Lisbela e o Prisioneiro

Classificação: Livre

Duração: 1h46min

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2003