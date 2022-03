Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (21)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (21/03), às 15h30, o filme de drama "Onde nasce a esperança", dirigido por Chris Dowling e estrelado por Kristoffer Polaha, Brooke Burns e McKaley Miller. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Onde nasce a esperança"?

Em Onde Nasce a Esperança, Calvin Campbell, um ex-jogador de beisebol que teve sua carreira interrompida por uma série de problemas pessoais, se vê em um estado de depressão. Desacreditado da vida, tudo muda quando ele conhece Produce, um jovem com síndrome de Down, atendente do mercado local, que ajuda Calvin a sentir novamente inspiração pela vida.

