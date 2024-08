Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (19/08), às 15h25, o filme "Cavalo de Guerra", dirigido por Steven Spielberg e interpretado por Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan e David Tewlis. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O camponês e ex-herói de guerra Ted Narracot (Peter Mullan) enfrenta problemas de saúde e alcoolismo. Junto a esposa Rose (Emily Watson) e o filho Albert (Jeremy Irvine), ele precisa lidar com os problemas em uma fazenda alugada, propriedade de um milionário soberbo. Em um leilão, Ted, que está cansado do senhorio, compra um cavalo inadequado para os trabalhos na fazenda. Inesperadamente, Albert cria uma conexão com o animal. Os dois se separam quando o cavalo, batizado de Joey, é levado pela cavalaria britânica e Albert não pode se alistar, devido à idade. O que eles não sabem é que o futuro reserva surpresas.

Informações do filme

Título original: War Horse

Classificação: 12 anos

Duração: 2h26min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Guerra, Aventura

Lançamento: 2011