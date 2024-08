Teaser de Branca de Neve com Gal Gadot surpreende fãs; cofira o vídeo

Após os estúdios Disney divulgarem o vídeo teaser do filme live action de "Branca de Neve", comentários de internautas começaram a ser postados nas redes sociais sobre supostos problemas das escolhas da produção. O principal deles, para os fãs: Gal Gadot não poderia interpretar a personagem da Madrasta, por ser bonita demais.

O filme Branca de Neve e os Sete Anões, com Rachel Zegler e Gal Gadot, é baseado na animação clássica da Disney, lançada em 1937, e é quase toda inspirada no conto de fadas dos Irmãos Grimm. O "quase" é pelo fato de a personagem título não ser tão inocente quanto no original.

Segundo Gadot, em entrevista, "foi muito divertido fazer algo completamente diferente de tudo que já fiz antes". A afirmação foi feita durante a divulgação das primeiras imagens como Rainha Má, para a revista Variety. “Ela é deliciosa, ela é má, ela é mágica”, disse a atriz sobre a personagem.

Os comentários sobre a aparência das protagonistas movimentaram as redes sociais após a divulgação. Confira: