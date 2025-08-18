Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (18/08)?

O filme "Noiva Em Fuga" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Noiva Em Fuga" é o filme da Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (11/08). (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (18/08), às 15h25, o filme "Noiva Em Fuga", dirigido por Garry Marshall e estrelado por Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Noiva Em Fuga" ?

Maggie Carpenter (Julia Roberts) possui um grave problema: não consegue se casar. Já tentou por 3 vezes, mas na hora da cerimônia algo acontece e ela sempre foge do altar. Quando a história chega aos ouvidos de Ike Graham (Richard Gere), um jornalista machista, ele publica em sua coluna e logo em seguida acaba demitido por não ter confirmações. Decidido a recuperar o emprego, Ike parte para a cidade de Maggie a fim de provar que o conto da noiva fujona é verídico.

VEJA MAIS

image Lista: 5 filmes para assistir nas férias e se preparar para o vestibular
Confira dicas de filmes que podem ampliar repertório sociocultural para exames de vestibular


image Quer se dar bem no Enem? Veja 10 filmes para assistir nas férias e citar na redação
Confira obras que podem se tornar referências valiosas para o seu texto e aumentar a sua nota

Veja o trailer do filme "Noiva Em Fuga" 

Informações do filme "Noiva Em Fuga" 

  • Título original: Runaway Bride
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h55min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: comédia, romance
  • Lançamento: 1999

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

06.08.25 15h47

TELEVISÃO

Paraense Marina Cabral é eliminada do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Eliminação ocorreu após desafio relâmpago de preparar sanduíche sofisticado em 25 minutos

01.08.25 8h56

TELEVISÃO

Quem são os famosos da nova ‘Dança dos Famosos'? Nomes já começaram a vazar na web; veja

Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense representam o Pará entre os coreógrafos da temporada

29.07.25 9h46

CINEMA

Globo prepara filme baseado em 'A Viagem'; personagem Alexandre é confirmado

O novo filme trará uma abordagem diferente da novela que marcou época com sua temática espiritualista

10.07.25 11h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

FAMOSOS

Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior

18.08.25 9h28

'adultização'

Felca no 'Altas Horas': veja o que youtuber disse no programa

ua entrevista a Serginho Groisman foi ao ar logo no início da atração

17.08.25 11h12

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda