Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (18/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (18/08), às 15h25, o filme "Noiva Em Fuga", dirigido por Garry Marshall e estrelado por Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Noiva Em Fuga" ?

Maggie Carpenter (Julia Roberts) possui um grave problema: não consegue se casar. Já tentou por 3 vezes, mas na hora da cerimônia algo acontece e ela sempre foge do altar. Quando a história chega aos ouvidos de Ike Graham (Richard Gere), um jornalista machista, ele publica em sua coluna e logo em seguida acaba demitido por não ter confirmações. Decidido a recuperar o emprego, Ike parte para a cidade de Maggie a fim de provar que o conto da noiva fujona é verídico.

VEJA MAIS

Veja o trailer do filme "Noiva Em Fuga"

Informações do filme "Noiva Em Fuga"

Título original : Runaway Bride

: Runaway Bride Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h55min

1h55min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: comédia, romance

comédia, romance Lançamento: 1999

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)