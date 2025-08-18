Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (18/08)?
O filme "Noiva Em Fuga" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (18/08), às 15h25, o filme "Noiva Em Fuga", dirigido por Garry Marshall e estrelado por Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Noiva Em Fuga" ?
Maggie Carpenter (Julia Roberts) possui um grave problema: não consegue se casar. Já tentou por 3 vezes, mas na hora da cerimônia algo acontece e ela sempre foge do altar. Quando a história chega aos ouvidos de Ike Graham (Richard Gere), um jornalista machista, ele publica em sua coluna e logo em seguida acaba demitido por não ter confirmações. Decidido a recuperar o emprego, Ike parte para a cidade de Maggie a fim de provar que o conto da noiva fujona é verídico.
Veja o trailer do filme "Noiva Em Fuga"
Informações do filme "Noiva Em Fuga"
- Título original: Runaway Bride
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h55min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: comédia, romance
- Lançamento: 1999
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
