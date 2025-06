Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje segunda-feira (16/06)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (16/06), às 15h25, o filme "Garfield 2", dirigido por Tim Hill e estrelado por Bill Murray, Jennifer Love Hewitt, Tim Curry. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Garfield 2" ?

Jon Arbuckle (Breckin Meyer) decide ir para Londres encontrar Liz Wilson (Jennifer Love Hewitt), que está participando de uma palestra na cidade. Jon está decidido a pedir Liz em casamento, mas não contava que junto com ele viajariam também Garfield e Odie. Já na Inglaterra Garfield troca de lugar com Prince, um gato da família real que é idêntico a ele. Prince herdou recentemente um castelo devido ao falecimento de sua antiga dona, Lady Eleanor, sendo agora alvo do sobrinho dela, Lorde Dargis (Billy Connolly). Garfield, se fazendo passar por Prince, aproveita ao máximo o conforto da vida real, o que inclui um mordomo (Ian Abercrombie) e vários criados. Enquanto isso, Prince, se fazendo passar como Garfield, leva uma vida simples indo a bares juntamente com Jon e Odie.

Veja o trailer do filme "Garfield 2"

Informações do filme "Garfield 2"

Título original : Garfield's a Tail of Two Kitties

Classificação: Livre

Duração: 1h22min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: animação, comédia, família

Lançamento: 2006

