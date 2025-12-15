Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (15/12)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (15/12), às 15h25, o filme "Roubo nas Alturas", dirigido por Brett Ratner e interpretado por Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck e Alan Alda. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Roubo nas Alturas"?

Funcionário exemplar do prédio A Torre, um dos mais badalados de Nova York, Josh Kovacs (Ben Stiller) comandava uma equipe de profissionais "mais ou menos" qualificados, entre eles Lester (Stephen Henderson), Cole Howard (Casey Affleck), Odessa (Gabourey Sidibe) e Rick (Michael Pena). Tudo muda quando Arthur Shaw (Alan Alda), o bilionário da cobertura, é preso pelo FBI por fraude. Arthur transformou o fundo de pensão da equipe em pó. Josh, decidido a recuperar o dinheiro, convida seu vizinho Slide (Eddie Murphy) para ajudá-lo na missão.

Informações do filme “Roubo nas Alturas"

Título original: Tower Heist

Classificação: 12 anos

Duração: 1h44min

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: Comédia, Ação

Lançamento: 2011

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)