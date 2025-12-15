Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (15/12)?

O filme “Roubo nas Alturas" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Roubo Nas Alturas" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (15) (Reprodução/Universal Pictures)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (15/12), às 15h25, o filme "Roubo nas Alturas", dirigido por Brett Ratner e interpretado por Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck e Alan Alda. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Roubo nas Alturas"?

Funcionário exemplar do prédio A Torre, um dos mais badalados de Nova York, Josh Kovacs (Ben Stiller) comandava uma equipe de profissionais "mais ou menos" qualificados, entre eles Lester (Stephen Henderson), Cole Howard (Casey Affleck), Odessa (Gabourey Sidibe) e Rick (Michael Pena). Tudo muda quando Arthur Shaw (Alan Alda), o bilionário da cobertura, é preso pelo FBI por fraude. Arthur transformou o fundo de pensão da equipe em pó. Josh, decidido a recuperar o dinheiro, convida seu vizinho Slide (Eddie Murphy) para ajudá-lo na missão.

Veja o trailer do filme “Roubo nas Alturas"

Informações do filme “Roubo nas Alturas"

Título original: Tower Heist
Classificação: 12 anos
Duração: 1h44min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: Comédia, Ação
Lançamento: 2011

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

