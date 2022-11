Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (14)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (14/11), às 15h30, o filme "Bem-Vindo, Doutor", dirigido por Julien Rambaldi e estrelado por Aïssa Maïga, Bayron Lebli, Marc Zinga e Médina Diarra. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Bem-Vindo, Doutor"?

Seyolo Zanto é um médico negro que morava no Congo. Ao lado da família e a trabalho, ele se muda para um vilarejo localizado no interior da França. No local, o médico enfrenta diariamente o preconceito dos moradores locais, que se recusam a ser atendidos por ele.

Confira curiosidades do filme “Bem-Vindo, Doutor”

- O longa é baseado na história real de Seyolo Zantoko, estudante de medicina que, ao terminar a faculdade em Zaire, no Congo, aceitou um emprego no vilarejo de Marly-Gomont e sofreu preconceito dos moradores por causa de sua cor.

- O filho de Seyolo esteve entre os roteiristas do filme;

