Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (11)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (11/12), às 15h25, o filme "Um Natal Quase Perfeito”, dirigido por David E. Talbert e interpretado por Danny Glover, Omar Epps, Gabrielle Union, Romany Malco e Kimberly Elise. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Walter perdeu sua esposa e este vai ser o primeiro Natal da família Meyers sem a matriarca. O único desejo que o patriarca dos Meyers tem é reunir a família durante cinco dias sem que eles briguem, já que as discussões sempre causam rompimento entre os irmãos. Durante o período natalino, eles até tentam realizar o desejo do pai, mas as rivalidades logo começam a aparecer, para desespero de Walter.

Informações do filme

Título original: Almost Christmas

Classificação: 12 anos

Duração: 1h 52m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: comédia

Lançamento: 2016

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)