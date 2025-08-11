Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (11/08)?

O filme "Branca de Neve e o Caçador" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Branca de Neve e o Caçador" é o filme de hoje, segunda-feira (11/08), da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (11/08), às 15h25, o filme "Branca de Neve e o Caçador", dirigido por Rupert Sanders e estrelado por Kristen Stewart,Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane, Bob Hoskins. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Branca de Neve e o Caçador" ?

Em Branca de Neve e o Caçador, um rei viúvo caiu de amores por Ravenna (Charlize Theron) sem saber de seus terríveis planos e acaba morrendo, deixando para ela todo o seu reino. Para piorar a situação, a filha dele foi jogada em uma masmorra e lá ficou até se tornar uma bela jovem. Obcecada pela beleza e pela juventude, a Rainha não se cansa de perguntar ao seu oráculo para saber se existe alguém mais bela do que ela, até o dia em que a resposta não a agrada. Quando Branca de Neve (Kristen Stewart) consegue fugir da masmorra, a malvada contrata Eric (Chris Hemsworth), um exímio caçador para trazer sua presa de volta. Só que ele acaba descobrindo que a missão era um grande erro e vai ajudar a jovem em sua cruzada contra o reinado da malévola. Para isso, eles contarão também com o importante apoio dos seres da floresta e dos unidos sete anões mineiros.

Veja o trailer do filme "Branca de Neve e o Caçador"

Informações do filme "Branca de Neve e o Caçador"

  • Título original: Snow White and the Huntsman
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 2h07min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: fantasia
  • Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
