Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (11/08)?
O filme "Branca de Neve e o Caçador" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (11/08), às 15h25, o filme "Branca de Neve e o Caçador", dirigido por Rupert Sanders e estrelado por Kristen Stewart,Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane, Bob Hoskins. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Branca de Neve e o Caçador" ?
Em Branca de Neve e o Caçador, um rei viúvo caiu de amores por Ravenna (Charlize Theron) sem saber de seus terríveis planos e acaba morrendo, deixando para ela todo o seu reino. Para piorar a situação, a filha dele foi jogada em uma masmorra e lá ficou até se tornar uma bela jovem. Obcecada pela beleza e pela juventude, a Rainha não se cansa de perguntar ao seu oráculo para saber se existe alguém mais bela do que ela, até o dia em que a resposta não a agrada. Quando Branca de Neve (Kristen Stewart) consegue fugir da masmorra, a malvada contrata Eric (Chris Hemsworth), um exímio caçador para trazer sua presa de volta. Só que ele acaba descobrindo que a missão era um grande erro e vai ajudar a jovem em sua cruzada contra o reinado da malévola. Para isso, eles contarão também com o importante apoio dos seres da floresta e dos unidos sete anões mineiros.
Veja o trailer do filme "Branca de Neve e o Caçador"
Informações do filme "Branca de Neve e o Caçador"
- Título original: Snow White and the Huntsman
- Classificação: 12 anos
- Duração: 2h07min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: fantasia
- Lançamento: 2012
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
