Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (29/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (29/05), às 15h25, o filme "Eu Só Posso Imaginar", dirigido por Andrew Erwin, Jon Erwin e estrelado por Cloris Leachman, Dennis Quaid, Madeleine Carroll,Trace Adkins e J. Michael Finley. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Eu Só Posso Imaginar" ?

Bart Millard (J. Michael Finley) é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o tratou de maneira dura e nunca entendeu seu amor pela música. Conseguindo forças através de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".

Veja o trailer do filme "Eu Só Posso Imaginar"

Informações do filme "Eu Só Posso Imaginar"

Título original: I Can Only Imagine

I Can Only Imagine Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h30min

1h30min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama, musical

drama, musical Lançamento: 2018

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)