Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (27)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (27/06), às 15h25, o filme "Megan Leavey", dirigido por Gabriela Cowperthwaite e interpretado por Bradley Whitford, Common, Edie Falco, Kate Mara, Ramon Rodriguez e Tom Felton. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Inspirado em uma história real. Parte da marinha americana, Megan Leavey (Kate Mara) é especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Enviada ao Iraque, ela se torna parceira do cão Rex. Megan, ferida na guerra, é afastada do campo de batalha, mas Rex continua em atividade. A soldado decide esperar a aposentadoria do cão para adotá-lo, mas logo descobre que ele sofrerá uma eutanásia. Agora, Megan luta para reverter a decisão sobre a vida de Rex.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Megan Leavey

Classificação: 12 anos

Duração: 1h56min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Guerra, Ação

Lançamento: 2017