Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (18)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (18/04), às 15h25, o filme "O Círculo", dirigido por James Ponsoldt e interpretado por Emma Watson, Tom Hanks, Amir Talai, John Boyega, Karen Gillan e Patton Oswalt. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Mae Holland (Emma Watson) é contratada pela The Circle, uma das empresas mais poderosas do mundo. Com atuação no ramo da internet, a organização é responsável pela conexão dos e-mails dos usuários com atividades diárias, compras e demais informações da vida privada. Mae fica feliz com o novo emprego, já que estará perto das pessoas mais influentes do planeta, mas logo nota que seu papel na The Circle é muito diferente do imaginado.

Informações do filme

Título original: The Circle

Classificação: 12 anos

Duração: 1h50min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Thriller, Ficção Científica

Lançamento: 2017