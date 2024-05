Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (16/05), às 15h25, o filme "Eternos Companheiros", dirigido por Wing-Cheong Law e interpretado por Charlie Yeung, Gigi Leung, Him Law e Simon Yam. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Little Q é um amável labrador em treinamento para ser um cão-guia. Ao concluir o processo, o cãozinho é mandado para auxiliar Lee Bo Ting (Simon Yam), um renomado chef que ficou cego recentemente. Bo Ting se recusa a confiar em Little Q. Cheio de amargura, o chef tenta afastar o cão diversas vezes. Mas Little Q é leal e protetor, e ensina Bo Ting a confiar novamente. Agora, o chef se abre para uma nova vida.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Little Q

Classificação: 12 anos

Duração: 1h47min

Nacionalidade: chinês

Gênero: Drama

Lançamento: 2019