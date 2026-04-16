Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16/04)?
O filme “A Menina que Acredita em Milagres" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (16/04), às 15h25, o filme "A Menina que Acredita em Milagres", dirigido por Richard Correll e interpretado por Mira Sorvino, Austyn Johnson e Kevin Sorbo. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "A Menina que Acredita em Milagres"?
Sara Hopkins é uma menina com tumor cerebral. Após as palavras de um pastor impactarem sua vida, ela descobre ser capaz de curar seres vivos. Logo, Sara se torna uma celebridade nacional, com grande notoriedade e atenção da imprensa. Com tanta atenção, a menina é afetada de forma negativa pela fama e sua família tenta salvá-la.
Informações do filme do filme "A Menina que Acredita em Milagres"
Título original: The Girl Who Believes In Miracles
Classificação: Livre
Duração: 1h40min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Drama, Família
Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
