Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (15/12), às 15h30, o longa "Need For Speed: O Filme", dirigido por Scott Waugh e estrelado por Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Scott Mescudi, Rami Malek e Ramon Rodriguez. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Need For Speed: O Filme"?

O piloto Tobey Marshall herda do pai uma oficina mecânica, onde ganha a vida alterando carros para deixá-los mais veloz. Um ex-piloto o procura para finalizar as alterações no seu carro. Após a conclusão do trabalho, a rivalidade entre os dois fala mais alto e eles decidem disputar uma última corrida que conta com a participação de Pete, amigo de Tobey. A disputa resulta em um acidente que mata Pete e leva Tobey para a cadeia, que decide se vingar ao deixar a prisão.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "Need For Speed: O Filme"

- O longa é uma adaptação da franquia de jogos "Need for Speed";

- O título, tanto do filme, quanto do vídeo game, faz alusão a frase "I feel the need. The need... for speed", dita no longa "Top Gun: Ases Indomáveis", lançado em 1986.

- O personagem Maverick, interpretado por Scott Mescudi, também é uma homenagem ao personagem de Tom Cruise em "Top Gun: Ases Indomáveis".

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)