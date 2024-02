Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (08)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (08/02), às 15h25, o filme "Motoqueiros Selvagens", dirigido por

Walt Becker e interpretado por John Travolta, Macy William H., Martin Lawrence e Tim Allen. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Um grupo de amigos com vida monótona decide transformar o passatempo dos finais de semana em algo maior: uma viagem de moto sem rumo determinado. O dentista com complexo de inferioridade Doug Madsen (Tim Allen), o executivo rico e com problemas pessoas Woody Stevens (John Travolta), o encanador desempregado Bobby Davis (Martin Lawrence) e o solteirão gênio da informática Dudley Frank (William H. Macy) conseguem uma folga e partem sem rumo e sem a menor ideia do que vai acontecer. Em determinado momento, os amigos encontram a gangue de motoqueiros Del Fuego, liderada por Jack (Ray Liotta).

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Wild Hogs

Classificação: 12 anos

Duração: 1h40min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Aventura, Comédia

Lançamento: 2007