Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (6)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (07/03), às 15h25, o filme "Power Rangers", dirigido por Dean Israelite e interpretado por Becky G, RJ Cyler, Dacre Montgomery, Naomi Scott, Ludi Lin, Bryan Cranston, Elizabeth Banks e Bill Hader. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Cinco adolescentes pouco populares no ensino médio têm a vida transformada ao encontrarem uma velha nave alienígena. Jason (Dacre Montgomery), Kimberly (Naomi Scott), Billy (RJ Cyler), Trini (Becky G) e Zack (Ludi Lin) ganham superpoderes e precisam lutar contra um velho inimigo da geração anterior que voltou com sede de vingança. Eles descobrem que sua pequena cidade Angel Grove e o resto do mundo está em perigo, e que são os únicos que podem salvar a humanidade. Assim, o grupo se une, formando os Power Rangers.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Saban's Power Rangers

Classificação: 12 anos

Duração: 2h7min

Nacionalidade: canadense

Gênero: Ação, Ficção-científica

Lançamento: 2017