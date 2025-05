Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (30/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (30/04), às 15h25, o filme "Dora e a Cidade Perdida", dirigido por James Bobin, estrelado por Isabela Merced, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria e Danny Trejo. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme Dora e a Cidade Perdida?

Em Dora e a Cidade Perdida, ambientado na floresta peruana, o filme narra as aventuras de Dora (Isabela Merced) junto de seu macaco Botas, seu primo Diego de 7 anos e amigos imaginários Mochila e Mapa enquanto frustram a Raposa, que é um ladrão. Um dia, Diego e sua família partem para Los Angeles enquanto Dora e seus pais continuam procurando a cidade inca de ouro escondida, Parapata. Dez anos depois, os pais de Dora conseguem decifrar o mapa que pode levar ao local da cidade de ouro, mas preferem mandar a filha para a mesma escola de Diego, em Los Angeles, afim dela ter uma vida normal e sem perigos. Alguns dias depois, os tios de Dora falam que seus pais desapareceram e que mercenários também estão tentando achar a cidade perdida de Parapata. Preocupada com os pais, Dora decide investigar sozinha o caso para achar os pais, mas Diego vai junto com ela. Mas a viagem é longa e extremamente perigosa, Dora e seus amigos terão que passar por inúmeros obstáculos.

VEJA MAIS



Veja o trailer do filme Dora e a Cidade Perdida

Informações do filme Dora e a Cidade Perfeita

Título original: Dora and The Lost City Of Gold

Dora and The Lost City Of Gold Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h42min

1h42min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: família e aventura

família e aventura Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)