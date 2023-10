Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (25)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (25/10), às 15h25, o filme "Uma Chance Para Lutar”, dirigido por Aaron Leong e interpretado por Cody Christian, Elisabeth Röhm, Kevin Pollak, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Uma Chance Para Lutar"?

No filme "Uma Chance Para Lutar", inspirado em uma história real, o lutador de MMA Nick Newell (Cody Christian), que só possui um braço, tem a chance rara de lutar pelo campeonato dos pesos-pena. Apesar dos pesares, ele se esforça muito para vencer, tanto por si quanto por todas as outras pessoas com deficiências físicas no mundo, mostrando que são capazes de tudo aquilo que sonharem, reforçando que suas condições físicas não os limitam.

Veja o trailer do filme “Uma Chance Para Lutar”

Título original: Notorious Nick

Classificação: 12 anos

Duração: 1h30min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Biografia, drama e esporte

Lançamento: 6 de agosto de 2021

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)