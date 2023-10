Primeiro filme rodado na Amazônia é redescoberto após 100 anos e pode ganhar exibição no Brasil

O filme "Amazonas, Maior Rio do Mundo", considerado perdido por quase um século, foi redescoberto e teve sua estreia mundial durante o Festival de Cinema Mudo de Pordenone, na Itália, na última terça-feira (10). Este longa-metragem foi o primeiro a ser filmado na região amazônica, contendo imagens raras das comunidades que a habitavam, incluindo algumas das primeiras imagens em movimento dos povos indígenas conhecidos como Huitoto, além de cenas que retratam a extração de borracha, madeira e das cidades de Belém e Manaus.

De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, o filme, produzido em 1918, foi roubado de seu diretor, Silvino Santos. Durante todo esse tempo, permaneceu desaparecido até ser redescoberto no início deste ano em um arquivo na República Tcheca. A identificação do filme foi possível graças ao trabalho de especialistas da Itália e do Brasil.

Sávio Stoco, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e especialista na obra de Santos, considerou a descoberta do filme como um "verdadeiro milagre". Ele afirmou que não havia esperanças de que o filme fosse encontrado algum dia.

A história do desaparecimento do longa foi revelada por Silvino em uma autobiografia nunca publicada, escrita pouco antes de sua morte em 69. Ele alegou que o filme foi roubado pelo seu parceiro de produção, Propércio de Mello Saraiva. O suspeito, posteriormente, assumiu a autoria e vendeu o filme a uma distribuidora que o exibiu no Reino Unido e em outros países europeus.

Mas na década de 30, o filme desapareceu sem deixar rastros. Uma cópia do negativo do longa-metragem resistiu ao tempo no arquivo Národní Filmový em Praga, embora tenha sido erroneamente catalogada como uma produção dos Estados Unidos de aproximadamente 1925.

A verdadeira identidade do filme só foi revelada quando o curador Jay Weissberg, do festival italiano onde o filme estreou, teve acesso a uma cópia.

O filme está programado para ser exibido no Ji.hlava International Documentary Film Festival, na República Tcheca, que ocorrerá nos dias 24 a 29 de outubro, e existe a possibilidade de exibições futuras no Brasil ainda este ano.