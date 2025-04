Sessão da tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira (23/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (23/04), às 15h25, o filme "Nosso Amor", dirigido por Lisa Barros D'Sa e Glenn Leyburn e estrelado por Liam Neeson, Lesley Manville, David Wilmot, Amit Shah. Confira a sinopse:

VEJA MAIS



Qual a sinopse do filme Nosso Amor?

Em "Nosso Amor", Joan (Lesley Manville) e Tom (Liam Neeson) estão casados ​​há muitos anos. Há uma facilidade no relacionamento que vem de uma vida inteira juntos, sendo uma profundidade de amor que se expressa através da ternura e do humor. Quando Joan é diagnosticada com câncer de mama, eles são confrontados com os desafios do que pode acontecer.

Veja o trailer de Nosso Amor

Informações do filme Nosso Amor:

Título original: Ordinary Love

Ordinary Love Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h32min

1h32min Nacionalidade: inglesa

inglesa Gênero: Drama, Romance

Drama, Romance Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)