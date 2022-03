Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (16/03), às 15h30, o filme de comédia e fantasia "Click", dirigido por Frank Coraci e estrelado por Adam Sandler, Kate Beckinsale e Christopher Walken. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Click"?

Em Click, Michael Newman é casado com Donna e tem dois filhos. Ele tem dificuldades em ver sua família, pois passa bastante tempo no escritório de arquitetura em que trabalha, tentando chamar a atenção de seu chefe. Porém, após entrar em uma loja para comprar um novo controle remoto para sua casa, parece ter encontrado uma solução para seu problema. Isso porque, ao chegar no local, conhece o excêntrico funcionário Morty, e acaba comprando um controle remoto experimental, com a promessa de facilitar sua vida. Michael logo descobre que o controle possui outras funções e sua vida muda completamente. Veja o trailer:

Confira curiosidades do filme "Click"

Este é o segundo filme em que Adam Sandler e Sean Astin contracenam juntos. O anterior foi Como Se Fosse a Primeira Vez (2004).

Lauren Graham e Drew Barrymore se recusaram a interpretar a personagem Donna Newman. O papel ficou com Kate Beckinsale.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)