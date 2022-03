Veja a lista de lançamentos da Netflix para o mês de março

Março começou e quem gosta de série e filme fica ansioso pelas agendas dos streamings com os lançamentos mensais. A Netflix já divulgou o seu calendário para este mês. Nesta quarta-feira (2), estará disponível o filme “Contra Gelo”. No dia seguinte, chega ao catálogo “Whindersson Nunes - É de Mim Mesmo”. No especial, o humorista fala sobre assuntos pessoais como, a pandemia e depressão. No mesmo dia, o filme “Naquele Fim de Semana” estará disponível.

Na sexta-feira (4), a série “Ninguém Pode Saber” já pode ser assistida. A produção de suspense é baseada no livro de Karin Slaughter.

VEJA MAIS

Na outra semana, nos dias 08 e 09, serão lançados respectivamente as séries “Guia Astrológico para Corações Partidos” e “The Last Kingdom”. Este primeiro, chega com a segunda temporada, que conta a história de Alice após conhecer um astrólogo carismático. Como ela estava solteira e infeliz, Alice resolve contar com os astros para buscar sua alma gêmea.

“The Last Kingdom” já está na quinta temporada. Com um intervalo de dois anos de lançamento, a série que é baseada nos livros The Saxon Stories de Bernard Cornwell, chega no streaming.

No dia 11 será lançada uma série e um filme. A quarta temporada de “F1: Dirigir Para Viver” entra no catálogo, assim como o filme “O Projeto Adam”, que leva o piloto de combate Adam Reed para 2022, em uma viagem no tempo. Ele se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro.

Na terceira semana de março, tem o lançamento de filmes e séries. Dia 14, tem “Downton Abbey”, que se passa no Palácio de Buckingham, em 1927. No dia 18, lança, “Sorte de Quem”, que tem um casal que chega em sua casa de férias e acaba virando refém de um bandido.

Dia 18, 19 e 24, três séries coreanas serão liberadas pela Netflix. Todas voltadas para romances, as produções destacam temas mais atuais. “Vinte e Cinco, Vinte e Um” é a primeira a entrar no catálogo, ela conta a história de uma esgrimista adolescente vai atrás de seu grande sonho e conhece um jovem esforçado que quer reconstruir a vida.

No dia seguinte, “Clima do Amor” fica disponível, a série aborda a vida de uma meteorologista e suas relações amorosas. “Trinta e Nove” entra no catálogo dia 24 e mostra a história de três melhores amigas à beira dos 40 anos passam por tudo juntas e permanecem unidas na vida, no amor e na perda.

No dia 25, chega a tão esperada segunda temporada de “Bridgerton”. Dessa vez será explorado o principal segredo de Penelope. Além disso, a produção vai abordar a busca a de Anthony, filho mais velho dos Bridgerton, por uma esposa.