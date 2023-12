Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (13/12), às 15h30, o filme "Mesma Hora, No Próximo Natal”, dirigido por Stephen Herek e interpretado por Bryan Greenberg, Charles Michael Davis, George Newbern, Lea Michele, Nia Vardalos e Phil Morris. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Uma jovem reencontra um amor de infância e sente que ainda está envolvida de alguma forma com ele. Sem saber que eles estão no mesmo hotel, no Havaí, os dois têm o caminho cruzado novamente no local, onde se conheceram anos atrás, podendo dar uma nova chance para o amor.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Same Time, Next Christmas

Classificação: 10 anos

Duração: 1h 30m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: comédia romântica

Lançamento: 2019

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)