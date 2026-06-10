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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (10/06)?

O filme “Case Comigo" vai ao ar pela primeira vez logo após a edição especial da novela "Além do Tempo", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Cena do filme Case Comigo (Divulgação)

A TV Globo exibe inédito na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (10/06), às 15h25, o filme "Case Comigo", dirigido por Kat Coiro e estrelado por Jennifer Lopez, Owen Wilson e John Bradley (II). Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Case Comigo"?

Kat Valdez (Jennifer Lopez) é uma das mais famosas cantoras pop e, além disso, forma o par mais sexy do mundo com seu noivo Bastian (Maluma). Seu hit mais famoso, "Marry Me", está subindo nas paradas e, para comemorar, o casal decide se casar diante da multidão de seus fãs, em uma cerimônia que será transmitida para o mundo todo. No dia do casamento, Kat descobre que seu noivo estava traindo-a com sua assistente. Enquanto isso, Charlie Gilbert (Owen Wilson) é arrastado por sua filha para ir ao casamento e ver de perto uma das cantoras que ela mais ama. Com a cerimônia começando e o local cheio de fãs de ambos os cantores, Valdez decide dar o troco no noivo. Abalada e com raiva, ela acaba se casando com alguém aleatório da plateia. O escolhido é justamente o professor de matemática que foi acompanhar sua filha no casório, Charlie Gilbert.

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Veja o trailer do filme "Case Comigo"

Informações do filme "Case Comigo"

  • Título original: Marry Me
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h52min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: comédia, romance
  • Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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