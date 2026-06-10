Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (10/06)?

A TV Globo exibe inédito na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (10/06), às 15h25, o filme "Case Comigo", dirigido por Kat Coiro e estrelado por Jennifer Lopez, Owen Wilson e John Bradley (II). Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Case Comigo"?

Kat Valdez (Jennifer Lopez) é uma das mais famosas cantoras pop e, além disso, forma o par mais sexy do mundo com seu noivo Bastian (Maluma). Seu hit mais famoso, "Marry Me", está subindo nas paradas e, para comemorar, o casal decide se casar diante da multidão de seus fãs, em uma cerimônia que será transmitida para o mundo todo. No dia do casamento, Kat descobre que seu noivo estava traindo-a com sua assistente. Enquanto isso, Charlie Gilbert (Owen Wilson) é arrastado por sua filha para ir ao casamento e ver de perto uma das cantoras que ela mais ama. Com a cerimônia começando e o local cheio de fãs de ambos os cantores, Valdez decide dar o troco no noivo. Abalada e com raiva, ela acaba se casando com alguém aleatório da plateia. O escolhido é justamente o professor de matemática que foi acompanhar sua filha no casório, Charlie Gilbert.

VEJA MAIS



Veja o trailer do filme "Case Comigo"

Informações do filme "Case Comigo"

Título original: Marry Me

Marry Me Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h52min

1h52min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: comédia, romance

comédia, romance Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)