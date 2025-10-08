Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (08/10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (08/10), às 15h25, o filme "Quarto de Guerra", dirigido por Alex Kendrick e interpretado por Alena Pitts, Karen Abercrombie, Michael Jr., Priscilla C. Shirer e T. C. Stallings. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Quarto de Guerra" ?

Elizabeth (Priscilla Evans Shirer) e Tony (T.C. Stallings) são pais de uma menina. Com crise no relacionamento, o casal está à beira do divórcio. Elizabeth conhece uma mulher idosa e é apresentada a uma maneira de salvar seu casamento: a oração. Cheia de fé, a mãe se apega às preces divinas.

Veja o trailer do filme “Quarto de Guerra"

Informações do filme “Quarto de Guerra"

Título original: War Room

Classificação: 10 anos

Duração: 2h

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama

Lançamento: 2015



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)