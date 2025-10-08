Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (08/10)
O filme “Quarto de Guerra" vai ao ar logo após a edição especial da novela "A Viagem”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (08/10), às 15h25, o filme "Quarto de Guerra", dirigido por Alex Kendrick e interpretado por Alena Pitts, Karen Abercrombie, Michael Jr., Priscilla C. Shirer e T. C. Stallings. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme “Quarto de Guerra" ?
Elizabeth (Priscilla Evans Shirer) e Tony (T.C. Stallings) são pais de uma menina. Com crise no relacionamento, o casal está à beira do divórcio. Elizabeth conhece uma mulher idosa e é apresentada a uma maneira de salvar seu casamento: a oração. Cheia de fé, a mãe se apega às preces divinas.
Veja o trailer do filme “Quarto de Guerra"
Informações do filme “Quarto de Guerra"
Título original: War Room
Classificação: 10 anos
Duração: 2h
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Drama
Lançamento: 2015
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
