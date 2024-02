Relembre a história de Bob Marley que completaria 79 anos em fevereiro

Um dos maiores compositores de reggae do mundo completaria 79 anos no último dia 06 de fevereiro, Bob Marley. O compositor Robert Nesta Marley nasceu em 1945, em Nine Mile, Jamaica, contribuiu diretamente para a popularização do ritmo pelo mundo e transcendeu fronteiras e gerações.

Pensando em contar os grandes feitos do músico, o diretor, produtor e escritor americano Reinaldo Marcus Green, produziu o filme: "Bob Marley: One Love", que estreará nos cinemas no dia 12 de fevereiro de 2024.

Bob tornou-se a figura mais emblemática do reggae, utilizando a música como expressão artística e uma poderosa ferramenta de resistência política, social e espiritual. O legado de Bob Marley se mantém como um revolucionário, cuja obra desafiou as injustiças sociais, promoveu a espiritualidade Rastafári e clamou pela unificação pan-africana.

O artista vendeu mais de 75 milhões de discos, influenciando a música e a luta pela liberdade e igualdade. A Organização das Nações Unidas (ONU) condecorou Bob Marley com "Medalha da Paz do Terceiro Mundo" em 1978, três anos antes de sua morte, em 11 de maio de 1981.

O reconhecimento mundial de ativismo surgiu após uma de suas músicas mais famosas se tornar um sucesso, a "One Love" lembrada até hoje como um hino à paz e à fraternidade universal. O legado de Bob Marley continuou com um repertório repleto com músicas que abordam questões como racismo, desigualdade social, colonialismo e os efeitos devastadores da guerra.

Devoto do movimento Rastafári, Marley uniu a fé e a música de maneira inseparável. Os trabalhos refletem uma profunda reverência pelas interpretações afrocêntricas e enfatiza o retorno à África, o Zion Rastafári (Lugar sagrado), como um lar espiritual e físico para os negros diaspóricos. Músicas como "Exodus" e "Africa Unite" expressam essa visão, oferecendo tanto consolo espiritual quanto um chamado a ação para a diáspora africana.