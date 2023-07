Primeiro trailer de filme sobre 'Bob Marley, One Love' é divulgado

O primeiro trailer "Bob Marley, One Love", cinebiografia sobre a vida de uma das maiores lendas da música internacional, foi divulgado. O filme tem o ator Kingsley Ben-Adir (Invasão Secreta) no papel do cantor e compositor jamaicano que mudou o mundo com sua mensagem de paz e amor.

Veja o trailer de Bob Marley, One Love dublado abaixo:

O longa que estreia em 2024 tem direção de Reinaldo Marcus Green (King Richard). O filme mostrará o período que antecedeu o famoso show "One Love Peace Concert", em 1978, realizado em meio a uma crise política violenta na Jamaica.

Um dos produtores do filme é Ziggy Marley, filho do compositor. Ao portal EW, Ziggy declarou que foi foi empolgante e emocionante viver a produção do longa. Ele disse ter aprendido coisas novas sobre o pai. "Como alguém que estava lá naquele período, voltam muitas memórias e coisas que estavam escondidas em mim. Foi uma jornada muito emotiva", disse.

Veja o trailer legendado de Bob Marley, One Love