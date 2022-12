Morre aos 31 anos, Jo Mersa, cantor e neto do Bob Marley

Segundo informações do site TMZ, o cantor Joseph Mersa Marley, mais conhecido como Jo Mersa, morreu na terça-feira (27/12), aos 31 anos. Neto de Bob Marley, o cantor faleceu em decorrência de problemas causados pela asma, mas não foram dados mais detalhes sobre as circunstâncias do caso. Vale destacar que um representante de Jo Mersa confirmou a morte tambpem para a revista Rolling Stone.

Jo Mersa era filho de Stephen Marley, um dos onze filhos do maior nome da história do reggae. Joseph Marley nasceu em Kingston, Jamaica, em 12 de março de 1991. Antes de seguir na música, Jo Mersa cursou Engenharia de Som na Miami Dade College, nos Estados Unidos. O último trabalho Joseph Mersa Marley foi o EP Eternal, lançado no ano passado.