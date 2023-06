'Three Little Birds': Menino viraliza cantando Bob Marley; vídeo

"Não se preocupe com coisa nenhuma, porque todas as pequenas coisas vão ficar bem". É com essa mensagem e esbanjando simpatia que o pequeno Rylyn Clark encantou o mundo ao cantar 'Three Little Birds', de Bob Marley. O vídeo original não é novo e foi gravado na pandemia quando o pequeno tinha apenas 4 anos. Mas um nova versão viralizou e mais de 4 milhões de pessoas reagiram a parceria em apenas uma rede social. Assista!

Rylyn Clark é de Massachusetts, nos Estados Unidos. O sucesso veio em 2020, depois que Kathleen Nicholson, amiga do tio de um colega de Rylyn, compartilhou o vídeo gravado por Maureen, mãe do pequeno popstar. Nas redes sociais, os pais monitoram e postam algumas rotinas de Rylyn. Mas as cantigas e as danças são as que encantam.